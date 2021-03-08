رانيا يوسف: "شكرا لكل فتاة صاحت بصوتها ضد التحرش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة رانيا يوسف باليوم العالمي للمرأة، الموافق اليوم 8 مارس الجاري.

نشرت رانيا صورًا معبرة عن المرأة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "في اليوم العالمي للمرأة أهني كل امرأة بأنها المجتمع كله وليست نصفه فهي مصدر القوة في كل مكان".

أضافت: "شكرا لكل امرأة وفتاة تحاول أن تقف بقوه أمام من يهدم حلمها، شكرا لكل سيدة تتحمل مصاعب هذه الحياة".

تابعت: "شكرا لكل فتاة قابلتها في عام 2020 يحملون القضايا النسوية على عاتقهم أمام المجتمع دون خوف".

أكملت: "شكرا لكل فتاه صاحت بصوتها أمام المجتمع ضد المتحرشين".

تشارك الفنانة رانيا يوسف في الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب وأحمد فوزي وعدد كبير من النجوم ضيوف الشرف، إخراج معتز التوني وإنتاج أمير شوقي.