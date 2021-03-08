فيديو| فيفي عبده تطلب الدعاء من جمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طلبت الفنانة فيفي عبده الدعاء من جمهورها، عقب تعرضها لأزمة صحية في الفترة الأخيرة.

نشرت فيفي مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قالت فيه: "يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا، وحشتوني جدا، قولت أعملكم فيديو وأنزله دلوقتي، وحشتوني جدا، أنا أكيد وحشاكوا، أنا عيانة، إن شاء الله هبقى كويسة، وأطلعلكوا قريب، أدعولي، قولوا يا رب، بحبكوا أوي".

وتعرضت الفنانة فيفي عبده مؤخرا لوعكة صحية أجبرتها على المكوث في المنزل، إذ تعاني من آلام في الظهر، ولكنها خرجت لجمهورها وأكدت أن حالتها الصحية جيدة وأنها تتلقى العلاج اللازم كي تتعافى تماما.