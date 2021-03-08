خاف من "سردينة" وفضل عليه هذه الشخصية.. محطات في حياة عبدالرحمن أبوزهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

جماهيرية كبيرة حققها الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، بعد تقديمه شخصية "المعلم إبراهيم سردينة" في مسلسل "لن أعيش في جلباب ابي"، ونجاح شهد له الجميع عقب قيامه بالأداء الصوتي لشخصية "سكار" في فيلم الرسوم المتحركة "الملك الأسد"، لكنهما كادا أن يتحولا إلى "نقمة"، وعند اختياره العمل الأفضل في مشواره، فضل غيرهما.

ومع احتفالنا اليوم بعيد ميلاد الفنان الكبير، الذي يدخل عامه السابع والثمانين، نرصد ما قاله عن كواليس أعماله.

الفنان عبد الرحمن ابو زهرة في حوار الإعلامي عمرو الليثي، قال "شخصية ابو الحجاج يوسف الثقفي، التي قدمتها في مسلسل "عمر بن عبدالعزيز"، هي رقم واحد بالنسبة لي، وليس "إبراهيم سردينة".

وعبر صفحته بموقع فيسبوك، علق الفنان الكبير، على ‏الحفاوة التي قوبل بها "سردينة"، وأدائه صوت شخصية "سكار"، وكتب: "كان المؤلف الموسيقي الفرنسي كامي سان صانص، في نهاية القرن ‏التاسع عشر قد كتب أعمالًا موسيقية رائعة، ومنها العديد من السيمفونيات والكونشيرتوهات والأوبرات، ثم كتب عمل للأطفال يسمي ‏كرنفال الحيوانات، وضمن هذا العمل مقطوعة عذبة تمثل البجعة ضمن هذا الكرنفال للحيوانات".‏

‏وتابع: "فجأة اهتم الجمهور و النقاد في كل أنحاء فرنسا بهذه المقطوعة المسماة بالبجعة، وكادوا ألّا يتحدثوا عن أي عمل من أعماله ‏الخالدة الأخرى، وانتشرت البجعة بشكل كبير، وكانت تقدم في كل مكان يعزف فيه، وتحول هذا العمل عند سان صانص إلى نقمة ‏عليه وقرر أن يمنع الناس من تقديم البجعة حتى أن يموت".‏

واختتم أبو زهرة "فهل المعلم سردينة وسكار من فيلم الأسد الملك هما البجعة الخاصة ‏بي؟!".

الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الذي ولد في ٨ مارس ١٩٣٤، قدم عددا كبيرا من الأعمال المسرحية والسينمائية والتليفزيونية، عبر مشواره الفني، ومنها "أرض الخوف"، و"النوم في العسل"، و"الطارق"، و"جحا المصري"، وغيرها.