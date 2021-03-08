كارول سماحة لـ”صوت بيروت انترناشونال”: توقعت الضجة لاغنية “شكرا” وهاني شاكر محترف وحساس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ 48 دقيقة

كارول سماحة نجمة غنائية من طراز رفيع , فهي تقد فنا راقيا يليق بتاريخها الذي حفل بالعديد من النجاحات وذلك دون مؤازرة احد. قدمت اخيرا سماحة اغنيتين الاولى “شكرا ” التي نالت استحسان الناس من خلال الفيديو كليب الذي مزجته المخرجة بتول عرفة مع اغنية “بقالي كتير” للمطرب هاني شاكر فحقق هذا المزج تحفة فنية مميزة. اما الاغنية الثانية فهي “راب” بعنوان “حياتي” التي جمعتها مع لارتيست ودافي ودي جي يوسف. فماذا تقول كارول سماحة “لصوت بيروت انترناشيونال” عن هذه التجارب فأولا اعتبرت ان اغنية الراب تجربة جديدة عليها احبت تقديمها للجيل الجديد. اما عن التعاون الذي جمعها مع المطرب هاني شاكر فقالت ” حاولت ان اعمل واصور الكليبين دون ان يتسرب اي خبر عن هذا المشروع اذ صورنا في فندق “الماريوت” في منطقة الزمالك في القاهرة وقد حرصنا على عدم التسريب كي لا تكشف الفكرة. وكان المطرب هاني شاكر محترفا في كل شيء اما المخرجة بتول عرفة فهي صديقة تعرفت عليها منذ العام 2007 وقد سادت اجواء التصوير الالفة والمحبة ورغم التعب الا ان مشاهد التمثيل كنا ننفذها من المرة الاولى بسبب الصدق والتلقائية والعفوية .اما عن ادائها في مكان التصوير فأكدت كارول انها شعرت بالخجل اثناء وقوفها امام هاني شاكر لان المشاهد التي جمعتنا من اللحظة الاولى فيها لؤم لكنني احببت احساسه في التمثيل وفي اليوم الاخير نفذت به مقلبا عندما اخبرته اننا سنعيد المشهد بكامله في الاجواء الباردة ما جعله يستغرب لكن بتول عرفة تنبهت واخبرته انه مقلبا وكل المشاهد انتهت باحترافية.

اما بخصوص الفكرة فقالت سماحة انها اعطت اغنيتها “شكرا” للمخرجة بتول عرفة لتضع لها سيناريو مختلف وكان لديها ايضا اغنية “بقالي كتير” للمطرب هاني شاكر واذ بها تفاجئني بفكرة جمعت الاغنيتين بكليب واحد اكون فيه ممثلة في اغنية شاكر وهو بدوره يكون ممثلا بكليبي وجاءت هذه الفكرة مجنونة . وعن الضجة التي حصلت هل توقعتها فتابعت انها كانت تتوقع هذه الضجة لان الفكرة جديدة جدا ولم تنفذ يوما حتى في العالم الغربي .

وبالنسبة لاغنية شكرا تضيف” هذه الاغنية املك حقوقها منذ 3 سنوات وكان ينبغي ان اصورها مع عدد من المخرجين لكنها أجلت اكثر من مرة لاسباب ظروف معينة انما هذا التاجيل جاء لمصلحتي وانا “اعشق اغنية “شكرا” التي اعتبرها حتى الان من اهم ثلاث اغنيات قدمتها في حياتي الفنية .

وتتابع كارول اننا في هذا الزمن بات صعبا على المطرب ان يجد اغنيات مميزة لاننا طوال السنوات السابقة قدمنا كل الانماط الغنائية كما اننا نعيش في عالم مليء بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية والامنية. وبصراحد ذوق الناس لم يعد معروفا والحصول على اغنية major hit ليس متوفرا بسهولة وبات واضحا ان الاغنيات التي نجحت في الفترة الاخيرة هي الخفيفة والراقصة التي تزيل هموم الناس لكن من خلال اغنيتي “شكرا” و”بقالي كتير” اعادتا الاعمال الدرامية الى الواجهة.

وكيف تتشجع في هذه الظروف على تقديم اعمال فنية قالت كارول سماحة انها انسانة تحب المغامرة والتحديات ولديها شغف كبير للعمل ولا تستسلم للمشاكل وهي سعيدة بتعاونها مع شركة “لايف ستايلز” في ثلاثة اعمال ومنها bon voyage لكنني فنانة حرة وطليقة.

واذا كان لديها عروض تمثيل حاليا اكدت سماحة انها بعد حصولها على جائزة فاتن حمامة كافضل ممثلة في مهرجان الاسكندرية السينمائي باتت جاهزة للتمثيل اكثر وانها بانتظار عرض مميز.

واخيرا اكدت انها احبت البوم المطربة احلام لما يحمل من نكهة فنية جديدة في التجديد العرقي في الالحان والتوزيع الموسيقي فاحلام ذكية وانا احترم الفنان الشغوف بأعماله وبما يقدمه للناس.