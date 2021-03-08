الإمارات تتصدر قائمة أفضل جوازات السفر العربية في 2021

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أظهرت أحدث بيانات مؤشر ترتيب جوازات السفر الذي أصدرته شركة الاستشارات العالمية “نوماد كابيتاليست” أن جواز السفر الإماراتي يحتل المركز الأول في قائمة أفضل جوازات السفر على مستوى الدول العربية لسنة 2021 ، بينما تذيل العراق ترتيب الدول العربية.

وبحسب القائمة، التي ضمت 199 جوازا عالميا فقد جاءت لوكسمبورغ بالمرتبة الأولى كأفضل جواز سفر، تلتها السويد، ثم إيرلندا، سويسرا، بلجيكا.

أما عربيا، فقد تصدرت الإمارات (38 عالميا) ثم الكويت (97) فقطر (98)، سلطنة عمان (103)، البحرين (105).

ويعتمد مؤشر الجوازات “نوماد كابيتاليست” على خمسة معايير هي السفر من دون تأشيرة، وقوانين الضريبة الدولية، والسعادة والتنمية، والمواطنة المزدوجة، والحرية الشخصي.

وتذيلت جوازات سفر إريتريا، سوريا، اليمن، العراق، أفغانستان القائمة. وحصل العراق على 23 نقطة من أصل مئة، حيث يستطيع حامل الجواز العراقي السفر إلى 28 دولة فقط من دون تأشيرة أو بتأشيرة إلكترونية.

وشركة نوماد كابيتال هي شركة استشارات في مجال الضرائب والهجرة، تم إنشاؤها لرجل الأعمال أندرو هندرسون، الذي يقدم المشورة لأصحاب المشاريع المكونة من ستة وسبعة شخصيات حول قضايا التخطيط الضريبي القانوني في الخارج والمواطنة وتخطيط نمط الحياة والثروة الدولية.