"الثقافة والسياحة" تكشف القائمة الخضراء المحدثة للقادمين إلى أبوظبي

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن "القائمة الخضراء" المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار بي سي آر عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.



ووفقاً لبيان صحافي ، سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني بناءً على التطورات العالمية لجائحة "كوفيد-19"، ويتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي. ذلك وتنطبق إجراءات القائمة على دول الأصل التي يسافر منها الزوار وليس الجنسية فقط.

وتشمل القائمة الخضراء المحدثة بتاريخ 8 مارس (آذار) 2021 كلاً من أستراليا، والسعودية، والصين، والمغرب، وآيسلندا، وبروناي، وبوتان، وجرين لاند، وسنغافورة، وكازخستان، وموريشيوس، ونيوزيلندا، وهونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).