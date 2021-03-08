ستيفن سبيلبرج يتعاون مع "نتفليكس" في مسلسل رعب جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المخرج ستيفن سبيلبرج تعاونه مع الإخوة دفر لتقديم مسلسل تلفزيوني جديد مقتبس من أعمال كاتب الرعب ستيفن كينج، على شبكة نتفليكس.

وفقًا لموقع "ذا بلايلست" الأمريكي، المسلسل مأخوذ عن رواية The Talisman (الطلسم) للكاتبين ستيفن كينج وبيتر ستروب.

وتعاون الإخوة دفر من قبل مع نتفليكس على تأليف مسلسل الخيال العلمي الشهير Stranger Things (أشياء غريبة).





وذكر الموقع أن الصفقة ما زالت في مرحلة التفاوض، ومن المعتزم أن تبدأ مرحلة التصوير والإنتاج قريبًا، وتابع، أن "سبيلبرج" سبق أن حاول تحويل الرواية إلى فيلم سينمائي، عام 1982 واشترى حقوق الرواية بالفعل، قبل أن تأخذ نتفليكس الدفة وتحولها إلى مسلسل.

وتدور رواية الطلسم حول الصبي جاك سوير (12 عامًا) الذي يبدأ خطة إنقاذ والدته المحتضرة من خلال البحث عن طلسم، يمكن من خلاله إنقاذ والدته والعالم بأكمله، وخلال رحلته يختبر عالمين أمريكا وعالم آخر سحري يطلق عليه "Territories".



