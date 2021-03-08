شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى فى صور قديمة مع فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولى: لن أنسى دعمكما لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الكبير محمد صبحى، عن صورة تنشر لأول مرة جمعته بالفنانين الراحلين فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولى، ويبدو أنها من إحدى التكريمات الفنية، معبرًا عن سعادته الكبيرة لدعمهما له فى بداية مسيرته الفنية، ونشر صبحى، الصور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صحبها بتعليق: "مع الكبار.. لن أنسى أبدًا دعمكما لى".



محمد صبحى مع الراحل عبد المنعم مدبولى

محمد صبحى مع فؤاد المهندس

وسبق وكشف الفنان الكبير محمد صبحى، عن صورة قديمة التقطت منذ نحو 19 عامًا، خلال زيارة صديقه الفنان القدير الراحل نور الشريف، لكواليس تصوير مسلسل "فارس بلا جواد"، الذى عرض لأول مرة فى موسم دراما رمضان عام 2002، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرا فى تلك الفترة.

ونشر صبحى، الصورة عبر صفحته الرسمية، وظهر خلالها الفنان نور الشريف والفنان عبد الله مشرف، وصحبها بتعليق: "من زيارة حبيبى الراحل نور الشريف، أثناء تصوير مسلسل فارس بلا جواد".



محمد صبحى مع نور الشريف وعبد الله مشرف

ويعد محمد صبحى الشهير ببابا ونيس، أيقونة المسرح وأحد عمالقته فى العصر الحديث وحاملى شعلة وراية بقائه كمؤسسة لها منهج ورسالة، وقواعد وآداب، بخلاف ما هو سائد الآن، فيكاد يكون محمد صبحى الوحيد الذى يمتلك رؤية ومنهج واضح ومستمر ودائم مثل الفرق والمسارح القديمة، فى مسرح يوسف وهبى والريحانى وعلى الكسار وغيرهم من رواد المسرح.

وإلى جانب عشقه، للمسرح قدم محمد صبحى العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، التى تركت صدى وتأثير كبير وساعدت على تربية العديد من الأجيال، ومنها مسلسلات، فرصة العمر، رحلة المليون، سنبل بعد المليون، فارس بلا جواد، ملح الأرض، أثر بشخصية بابا ونيس التى قدمها فى مسلسل عائلة ونيس فى العديد من الأجيال، كما قدم عددا من الأعمال السينمائية.