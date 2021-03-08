شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للمرأة..نادين نجيم: المرأة القوية قادرة على تحدى ظروف الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على توجيه رسالة بمناسبة يوم المرأة العالمى من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث نشرت صورة لها يظهر فيها تأثر وجهها من انفجار بيروت في وقت سابق من العام الماضى، وكتبت : "المرأة القوية قادرة على تحدي ظروف الحياة القاسية، لتبقى صامدة طوال الوقت، فهي تصنع سعادتها بنفسها دون انتظار لأحد".

وأضافت "المرأة التي لا تنتظر التقييم من أي شخص مهما كان، هي أقوى كائن على وجه الأرض، ابقي قوية حتى يتعجب من حولك من قدرتك على إبقاء الابتسامة على وجهك رغم ما يحدث".



نادين نجيم تنشر صورة لها

وتابعت موجهة كلامها إلى المرأة اللبنانية تحديداً "تحية للمرأة اللبنانية على قوتها وعزيمتها وصمودها بظل كل ما يحدث في لبنان وتحية للمرأة العربية لأنها قادرة على التنفيذ واتخاذ القرارات في شتّى المجالات".



نادين نجيم على انستجرام

ثم ختمت كلامها قائلة "رأيتها في الصفوف الأولى فكانت كالقائد لمن حولها و رأيتها في الصفوف الأخيرة فكانت كالحارس لعائلتها ... ورأيتها في المنتصف فكانت التوازن بين عقلها وقلبه".

وكانت الفنانة اللبنانية نادين نجيم قد تعرضت للإصابة نتيجة انفجار المرفأ فى العاصمة بيروت، فى أغسطس من العام الماضى، وأجرت جراحة فى المستشفى لمدة 6 ساعات ونصف.



نادين نجيم

وكتبت وقتها أثناء طمأنة متابعيها على حالتها الصحية "بشكر ربى أولاً رجع خلقنى وأعطانى عمرا جديدا، الانفجار كان قريبا والمنظر مش متل الحكى فعلاً يلى بيفوت عل بيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شيء مكسر ما بيقول انه بعدنا عايشين الحمد الله ألف مرة عطانى القوة أنزل 22 طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالى الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكى وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدنى كان ابن حلال وصلنى على أول مشفى رفضوا يستقبلونى لأنه كانت مكدسة بالجرحى رجع اخدنى على مشفى المشرق اسعفونى وخضعت لعملية 6 ساعات لأنه نص وجهى وجسمى مدمم، بس يلى شفته عل أرض صعب كتير ينوصف فعلاً، وكأنه قنبلة نووية، شكراً يا رب انك حميتنى وحمد الله ولادى بخير وسلامة ما كانوا بالبيت، بشكر الله كل لحظة ويا رب ترحم الموتى وتشفى الجرحى".