شكرا لقرائتكم خبر عن خلاص هتنزل المرة دى.. أشهر إفيهات عبد الفتاح القصرى فى ذكرى وفاته "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الفنان عبد الفتاح القصرى، من أبرز نجوم الكوميديا فى السينما المصرية، وهو صاحب أشهر إفيهات الكوميديا أفلام زما، التى رغم مرور سنوات طويلة على عرض هذه الأفلام إلا أن الجمهور دائماً ما يتذكر ايفيهاته، ويتزامن اليوم الإثنين 8 مارس مع ذكرى وفاة عبد الفتاح القصرى الذى رحل عن عالمنا عام 1964 تاركاً العديد من الأعمال والأدوار البارزة فى السينما.

ومن أشهر ايفيهات عبد الفتاح القصرى "أنا كلمتى لا يمكن تنزل الأرض أبداً" و"خلاص هتنزل المرة دى" و"الباز أفندى ده عريس أنا نفسى أتمناه"، حيث اطلق هذه الايفيهات فى فيلم "ابن حيمدو" الذى شارك فى بطولته مع اسماعيل ياسين وأحمد رمزى وهند رستم وزينات صدقى وتوفيق الدقن.

ومن ايفيهاته الشهيرة أيضاً "يا صفايح الزبد السايحة يابراميل القشطة النايحة" من فيلم "لو كنت غنى" الذى قام ببطولته مع بشارة وكيم، واحسان الجزايرلى، وثريا حلمى.

وكذلك الافيه الذى اطلقه فى فيلم "سكر هانم" مع كمال الشناوى وعبد المنعم إبراهيم وسامية جمال وكاريمان وعمر الحرير، وهو يقول "ست!! أنا مش شايف قدامى أيتها ست"، "انتي ست دا انتي 6 أشهر".

ومن ايفيهاته الشهيرة أيضا "جاتك روماتيزم في كوارع اللي خلفوكي" من فيلم "مليون جنيه" مع نعيمة عاكف، شكرى سرحان، محمود شكوكو، سميرة أحمد، محمود المليجى، زينات صدقى، وداد حلمى، عزيزة حلمى.

وعلى المستوى الشخصي فاستطاع أن يجمع بين النقيضين، فهو ابن الذوات الأرستقراطي المتقن للغة الفرنسية، وفي الوقت نفسه، برع في أدوار أولاد البلد أصحاب الطبقة الشعبية، الذى يرتدى جلباب ليجسد دور المعلم، ورغم أنه كان سببًا في إضحاك وإسعاد الجمهور، وسجل عبد القصرى رقما قياسيً فى عدد الأفلام التى مثلها فى عامين متتالين، حيث وصل الرقم لـ 19 فيلما.