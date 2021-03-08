شكرا لقرائتكم خبر عن ديلي ميل تنشر وثيقة زواج نيكولاس كيدج وريكو شيباتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول وسائل الإعلام الفنية الدخول فى أدق تفاصيل حياة النجم العالمى نيكولاس كيدج وذلك بعد الكشف منذ أيام عن خبر زواجه للمرة الخامسة، لتحاول بعض المواقع استعراض المزيد من التفاصيل عن الزيجة التى تمت فى سرية تامة فى 16 فبراير الماضى.

كشف موقع "ديلى ميل" عن وثيقة زواج النجم العالمى نيكولاس كيدج وريكو شيباتا ذات الـ(26 عامًا) وهى شهادة زواج من ولاية نيفادا، والتى أظهرت تاريخ إتمام الزواج إضافة الى ابراز تاريخ ميلاد كل منهما حيث ظهر فارق العمر الذى وصل الى 31 عامًا.



وثيقة الزواج

وكان عامل السن خلال الساعات الاخيرة يشغل بال الملايين فمن المعروف أن ريكو هى أصغر من "ويستون" ابن نيكولاس كيدج بـ 4 سنوات.

وكان حفل زفاف نيكولاس كيدج وريكو شيباتا أقيم فى سرية تامة بـWynn Hotel الموجود فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، و قد خطف نيكولاس كيدج الأنظار بأناقته المذهلة حيث اختار "بدله الزفاف" من مجموعة تصميمات دار أزياء "Tom Ford"، فى حين حافظت زوجته على التقاليد اليابانية التى تتمسك بها دائما رغم تواجدها بشكل دائم بالولايات المتحدة الأمريكية فارتديت ريكو بحفل الزفاف "كيمونو" ذو تصميم أنيق "handmade" من ثلاث ألوان وهم الأبيض والأسود والأحمر.



نيكولاس كيدج من حفل الزفاف



نيكولاس كيدج من حفل الزفاف



نيكولاس كيدج من حفل الزفاف