شكرا لقرائتكم خبر عن شذى تطرح برومو أغنيتها "مقلوبة حياتي" وتحضر لألبوم من 6 أغانى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة شذى برومو أغنيتها الجديدة "مقلوبة حياتي" تمهيدا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر عدد من المنصات الرقمية والإذاعات المختلفة، والأغنية من كلمات أحمد الجندى وألحان مدين وتوزيع عمرو إسماعيل ومهندس الصوت ماهر صلاح، وتعد أولى أغانى شذى في عام 2021، حيث بدأت الترويج للأغنية من خلال طرح البوستر الدعائى لها قبل أيام.

وفى سياق متصل تعمل شذى على التحضير لألبومها الجديد المقرر اطلاقه في الصيف المقبل ويتضمن 6 أغنيات تشمل أشكالًا غنائية وموسيقية مختلفة، وتتعاون في لألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم عزيز الشافعي ومحمد يحيي ومدين وتوما وتميم وعمر إسماعيل.

وكان آخر أعمال شذى الغنائية أغنية "أجمل أوقات" والتى سجلتها خصيصًا بمناسبة عيد الحب قبل الماضى، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الرومانسية، وهى من كلمات محمد عاطف ومن ألحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم والأغنية تم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت خالد سند.

وتم تصوير أغنية "أجمل أوقات" على طريقة الـ"Video Lyrics" وهو من إخراج المصور عماد قاسم، الذي تولي أيضاً جلسة التصوير الخاصة بالأغنية، والتي ارتدت فيها شذي فستانا أحمر حتى يتناسب مع أجواء "عيد الحب" وأشرف على الإنتاج محمد حامد في أول عمل يجمعه بشذي وهناك عدد من الأغاني التي تجمع بينهم خلال الفتره المقبلة والتي تحمل عدد من المفاجآت.