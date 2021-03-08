شكرا لقرائتكم خبر عن زوجه ماجد المصرى تكشف تطورات حالتها الصحية: كورونا نزل على الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رانيا أبو النصر، زوجة النجم ماجد المصرى، تطورات حالتها الصحية عقب إعلانها منذ أيام عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الفيروس أمتد إلى رئتها، مطالبة متابعيها الدعاء لها ولأسرتها بعد إصابة ابنها أيضًا بكورونا، إضافة إلى إصابة أبنتها بحرق في يدها.

وكتبت رانيا أبو النصر، عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "انستجرام"، "بنتي أيديها اتحرقت والكورونا نزلت على الرئة عندي.. وابنى كورونا.. يا رب استرها يا رب .. الناس فاكرة إن الواحد عايشها بالطول والعرض.. إحنا بنزل الحاجات الإيجابية اللي في حياتنا علشان ندي طاقة إيجابية إنما الواحد عنده بلاوي في حياته".

وتابعت: "بجد محدش يستكتر على غيره الحاجات اللي معاه والحياة اللي عايشها لأن الواحد بجد ميعرفش بلاوي غيره.. كل بيت فيه بلاويه وفي كوراث.. اللهم احفظني أنا وأولادى واحفظنا جميعا يارب.. ادعولى بالشفا".



زوجة ماجد المصري عبر انستجرام

ويأتى هذا بعدما كشف النجم ماجد المصرى، أمس الأحد، عن تعرض ابنته داليدا لإصابة في يديها، من خلال خاصية الاستورى عبر حسابه على إنستجرام، وكتب: "الحمد لله على كل حال، ألف سلامة عليكى يا داليدا، يا نور عينى"، وذلك بعدما نشرت ابنته داليدا صورة يديها وأعلنت عن إصابتها بحروق فيها.

وكانت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصرى، أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا، قبل أيام وتحديدًا فى بداية الشهر الجارى، موجهة رسالة ساخرة للفيروس، قائلة: "ارحمينا الرحمة حلوة يا أختى.. كده كتير".

وقالت رانيا، عبر ستورى حسابها على انستجرام - آنذاك - "أنا كورونا بردو بقالى 6 أيام، بس بجد أد ايه الكورونا أصيلة وقسمتها بالعدل ما بينا، قبل كده جوزى وبنتى مع بعض ودلوقتى أنا وابنى مع بعض"، مضيفة: "عايزه ايه يا كورونا بقى مننا بالظبط، ارحمينا الرحمة حلوة يا أختى.. كده كتير".