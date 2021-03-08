شكرا لقرائتكم خبر عن عرض Mission: Impossible إلكترونيًا بسبب حالة من الجدل وسط الصناع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الجدل مثارة بين صناع السينما بسبب الإعلان عن عرض Mission: Impossible 7 للنجم توم كروز إلكترونيًا حيث سيكون الجزء الوحيد ضمن السلسلة الذى سيعرض بهذا الشكل، لذلك انقسمت الآراء إلى العرض إلكترونيا في مصلحة الفيلم بسبب إغلاق العديد من دور العرض، وآراء أخرى تؤكد ان العرض إلكترونيًا سيفسد من نجاحه بدور العرض.

ومن المقرر طرح Mission: Impossible 7 في دور العرض 19 نوفمبر المقبل، والذي سيظهر لأول مرة علي منصة Paramount + بعد 45 يومًا من عرضه على الشاشة الكبيرة، بالإضافة إلى ذلك، ستعثر أفلام MGM، بما في ذلك فيلم جيمس بوند القادم No Time to Die، على بث مباشر على Paramount + بفضل صفقة توسعة جديدة مع Epix المملوكة لشركة MGM، والتي سيتيح الخدمة الجديدة وهي الحصول على إجمالي 2500 فيلم عند الإطلاق ، بما في ذلك 700.

وكان قد تعرض النجم العالمي توم كروز، إلى حملة انتقادات لاذعة من قبل الكثيرين، بعد تسريب مقطع صوتي له من وراء كواليس تصوير فيلمه Mission: Impossible 7، وهو يقوم بتوبيخ طاقم العمل بسبب تغاضيهم عن إجراءات السلامة المفروضة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكشفت وقتها بعض التقارير الأجنبية أن النجم العالمي توم كروز، صاحب الـ 58 عاماً، يعيش فترة شبه توقف للتصوير، بعد ابتعاده عن أماكن التصوير على خلفية الانتقادات التي طالته خلال الأيام الماضية.

وفي التسريب المليء بالكلمات البذيئة الذى حصلت عليها The Sun، ظهر الممثل الذي يلعب دور إيثان هانت في سلسلة أفلام الحركة وهو يهدد بطرد أي أفراد استمروا في تجاهل البروتوكول وذكر أنه لن يقبل أى اعتذار من الآن فصاعدًا، قائلا: "إذا رأيتك تفعل ذلك مرة أخرى فأنت هالك"، وخلال المقطع الصوتي يمكن سماع صراخ كروز أمام العديد من الموظفين: "وإذا قام أي شخص في هذا الطاقم بفعل ذلك، فهذا كل شيء لدي - وأنت أيضًا وأنت أيضًا. وأنت، لا تفعل ذلك مرة أخرى".

وأضاف توم خلال التسريب: "لقد عادوا إلى هناك في هوليوود يصنعون أفلامًا الآن بسببنا، نحن نخلق آلاف الوظائف، أنا لن أعتذار.. هناك أشخاص فقدوا حياتهم.. لأن صناعتنا مغلقة.. هل هو مفهوم؟ إذا رأيت أحدا يفعل ذلك مرة أخرى، فهو هالك".

واستقال 5 من أفراد طاقم الفيلم بعد أن أظهر كروز غضبه للمرة الثانية، حيث دعا مصدر بعد الإعلان عن أخبار الغضب الأول، إن كان هناك "مزيد من الغضب"، وقال أحد المطلعين لصحيفة The Sun: " التوتر يتصاعد منذ شهور وكانت هذه هي القشة الأخيرة. منذ أن أصبح علنيًا، كان هناك المزيد من الغضب".

وأضاف المصدر: " لكن توم لم يستطع تحمل المزيد بعد كل ما قطعه من صعاب لاستكمال التصوير.. إنه مستاء من أن الآخرين والذين معه لا يأخذون الأمر على محمل الجد مثله"