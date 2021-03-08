"هنرقص دانس ويا قطة".. أشهر إفيهات عادل أدهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل محبو الفنان القدير عادل أدهم بعيد ميلاده اليوم 8 مارس، إذ أنه مواليد عام 1928.

بالرغم من أن تاريخ الفنان عادل أدهم السينمائي يزخر بالأعمال المميزة، والأدوار التي غلب عليها الشر.

إلا أنه ارتبط في أذهان الجمهور أيضا بالكوميديا، ومازالت الإفيهات التي قالها الأكثر انتشارا، ومنها "خلصتي التعميرة ياما ليه، ده الضنا غالي ياما"، "هاتي الملحق وحصليني يا روح أمك"، "مثنى وثلاث ورباع يبقوا 9"، "هنرقص دانس يا روح أمك"، "يا قطة"التي قالها للفنانة ميرفت أمين في فيلم "حافية على جسر من الذهب" وغيرها.

في هذا التقرير نستعرض لكم حكايات عادل أدهم:

نشأته

عادل أدهم ولد في حي الجمرك البحري بمدينة الإسكندرية، ووالدته تركية الأصل، مارس الفنان الراحل في طفولته ألعاب القوى، واختار بعد ذلك رياضة الجمباز وحقق فيها نجاحات مبهرة، كما مارس الملاكمة، المصارعة، والسباحة.

الرقص في حياته

اتجه عادل أدهم بعد ذلك للرقص، وقام بتعلم الرقص والظهور من خلال فرقة علي رضا.

أول أعماله

أولى الأعمال السينمائية للفنان الراحل كانت عام 1945، وذلك من خلال فيلم "ليلى بنت الفقراء"، وظهر كراقص في مشهد صغير.

قدم عادل أدهم شخصية الراقص أيضا بفيلمي "البيت الكبير" و"ما كنش على البال" عام 1950.

لقبه في السينما المصرية

اشتهر الراحل عادل أدهم في السينما المصرية بلقب "البرنس"، "برنس السينما المصرية"، كما أيضا كان يلقب بـ"شرير السينما".

أعماله

شارك عادل أدهم في الكثير من الأفلام حيث اشترك بـ 84 فيلما، ومن أهمها: فيلم "النظارة السوداء" عام 1963، وفيلم "الجاسوس" عام 1964، وفيلم "جناب السفير" عام 1966، "عنتر زمانه" عام 1994، "حافية على جسر الذهب" عام 1976، "الشيطان يعظ" 1981، وغيرها من الأعمال.

الجوائز

حصل عادل أدهم على العديد من الجوائز، أبرزها عام 1985 من مهرجان الفيلم العربي في لوس أنجلوس، كما تم تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي عام 1994، والمهرجان القومي الثاني للأفلام المصرية عام 1996.

الوفاة

توفي عادل أدهم في التاسع من فبراير عام 1996 عن 67 عاماً، بعدما وُجدت مياه كثيفة على الرئتين، وهو ما أدى إلى التهاب كبير أنهى حياته.