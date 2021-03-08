زوجة ماجد المصري: كورونا يهاجم رئتي وأصاب ابني وبنتي ايدها اتحرقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصرى، تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس كورونا منذ أيام، بالإضافة إلى إصابة ابنتها بحرق في يدها.

وكتبت رانيا أبو النصر، عبر خاصية "القصص القصير"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، "بنتي أيديها اتحرقت والكورونا نزلت على الرئة عندي، وابنى كورونا، يا رب استرها يا رب، الناس فاكرة إن الواحد عايشها بالطول والعرض، إحنا بنزل الحاجات الإيجابية اللي في حياتنا علشان ندي طاقة إيجابية إنما الواحد عنده بلاوي في حياته".

وأضافت: "بجد محدش يستكتر على غيره الحاجات اللي معاه والحياة اللي عايشها لأن الواحد بجد ميعرفش بلاوي غيره، كل بيت فيه بلاويه وفي كوارث، اللهم احفظني أنا وأولادى واحفظنا جميعا يارب، ادعولي بالشفا".

وكان آدم المصري، أعلن نجل الفنان ماجد المصرى، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منذ أيام.