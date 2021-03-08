فيديو| راغب علامة: "عملت بوتكس والعمر مش رقم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث "السوبر ستار" راغب علامة عن رأيه في عمليات التجميل، مشيرًا أنه خضع لإجراء "بوتكس" في وجهه.

قال "علامة" خلال لقائه مع المذيعة سمر يسري في برنامج "يوم ليك": "أنا مش ضد البوتكس، أنا عملت بوتكس بس خفيف جدا في وجهي، أنا بمرحلة من حياتي بزعل كتير لو خسرت الشعور بإني موجود بكامل لياقتي وشبابي حتى لو صرت خمسيني، العمر مش رقم".

وأضاف: "أنا محافظ على لياقتي، وآكل وأنام بطريقة صحية، ولا آخذ أي شيء يمكن أن يؤذي الجسم".

ومن ناحية أخرى، طرح الفنان راغب علامة، مؤخرًا، أغنية جديدة تحمل اسم "انتو أملنا"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

أغنية" انتوا أملنا" من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.