فيديو| راغب علامة: "اتضربت بالنار في الأردن لهذا السبب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث "السوبر ستار" راغب علامة عن أزمة مر بها في حياته ونبه لها أولاده لؤي وخالد.

قال "علامة"، خلال لقائه مع الإعلامية سمر يسري، في برنامج "يوم ليك": "تعرضت لعلاقة عاطفية كادت أن تدمرني، وأن تقضي عليا، أنا أتضربت بالنار في الأردن سنة 1998، أنا مش بتهم حدا، إلا هذه الدائرة العاطفية".

أضاف "كان في دائرة خطرة، أنا ما عنديش عدو، بعد هذه العلاقة تزوجت، عطيت لعيالي الدرس، أنا لما كنت بعمر خالد ابني أهلى كانوا ينصحوني وأنا ما كنت بسمع كلامهم".

ومن ناحية أخرى، طرح الفنان راغب علامة، مؤخرًا، أغنية جديدة تحمل اسم "انتو أملنا"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

أغنية "انتوا أملنا" من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.