بالصورة: بعد حصولها على نصف ثروته.. طليقة مؤسس “أمازون” تتزوج من جديد!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 01:10 مساءً - تزوجت ماكينزي سكوت، الزوجة السابقة لمؤسس شركة “أمازون”، جيف بيزوس، من مدرس علوم في مدينة سياتل، كان يدرس أطفالها.

ويدعى الزوج الجديد، دان جيويت، ويبلغ من العمر 50 عاما، وهو مدرس علوم في مدرسة سياتل ليكسايد الخاصة، حيث درس أطفال سكوت وبيزوس، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

والمدرسة مخصصة للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر، وتبلغ كلفة الدراسة فيها 38000 دولار في السنة، ومن بين الخريجين المشهورين في المدرسة، بيل غيتس، مؤسس مايكروسوفت.

ولم يتضح بعد متى جرى زواج سكوت وجيويت، أو منذ متى وهما في علاقة.

وذكر الزوجان لأول مرة زواجهما علنا يوم السبت الماضي، في منشور على “Giving Pledge”، وهو موقع يتعهد فيه المليارديرات والمليونيرات بتكريس ثروتهم للآخرين، والقيام بأعمال خيرية.

سكوت وزوجها الجديد

وقامت سكوت، وهي مؤلفة، بتغيير صفحة سيرتها الذاتية على موقع “أمازون”، لتقول إنها تعيش في سياتل مع أطفالها الأربعة وزوجها الجديد دان جيويت، كما أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” زواج سكوت وجيويت.

من جهته، قال بيزوس في بيان نقله متحدث باسم “أمازون”: “دان رجل رائع، وأنا سعيد من أجلهما”.

وأشار جيويت إلى “التزام زوجته بتمرير ثروة مالية هائلة لخدمة الآخرين”.

وقال: “من الغريب أن أكتب خطابا يشير إلى أنني أخطط للتخلي عن غالبية ثروتي خلال حياتي، حيث لم أسع أبدا إلى جمع نوع الثروة المطلوبة لأشعر بأن قول مثل هذا الشيء سيكون له معنى خاص”.

وأضاف: “لقد كنت مدرسا لمعظم حياتي، وكذلك طالبا ممتنا لكرم من حولي. وهذا يعني بذل قصارى جهدي لأحذو حذوهم من خلال التبرع بالموارد من جميع الأنواع، من الوقت إلى الطاقة إلى الممتلكات المادية”.

وتابع: “الآن، في ضربة صدفة سعيدة، أنا متزوج من واحدة من أكثر الناس كرما وطيبة بين الذين أعرفهم، وأنضم إليها في الالتزام بنقل ثروة مالية هائلة لخدمة الآخرين”.

وانفصلت سكوت، التي تقدر ثروتها الآن بنحو 53 مليار دولار، عن أثرى رجل في العالم (جيف بيزوس) عام 2019 بعد زواج استمر 25 عاما، وأثمر عن 4 أطفال.

ومنذ طلاقها من بيزوس، كرست سكوت، التي ساعدت في إنشاء أمازون، جزءا من ثروتها للمحتاجين، وتبرعت بما يقرب من 6 مليارات دولار في العام الماضي وحده.

وفي منشور على موقع “Medium” في ديسمبر الماضي، كشفت سكوت أنها قدمت 4.1 مليار دولار في الأشهر الأربعة السابقة لمئات المنظمات الخيرية، في محاولة لمساعدة أولئك الذين التهمتهم جائحة كورونا ماليا.

وفي تموز الماضي، تبرعت بمبلغ 1.68 مليار دولار إلى 116 منظمة غير ربحية، وجامعة ومجموعات تنمية مجتمعية، ومنظمات قانونية.

وتعهدت سكوت بالتبرع بمعظم ثروتها، بعد أن تركها طلاقها من أغنى رجل في العالم، بحصة تساوي 4 بالمائة في قيمة “أمازون” العملاقة، وهو ما يترجم إلى 19.7 مليون سهم.

واستمر زواج ماكينزي وجيف من عام 1993 إلى يناير عام 2019، وأعلنا عن انفصالهما قبل وقت قصير من الكشف عن علاقة الملياردير جيف مع لورين سانشيز.

وتم الطلاق في نيسان 2019، مع احتفاظ جيف بنسبة 75 في المائة من أسهم الزوجين، وتلقت ماكينزي أسهما تبلغ قيمتها حوالي 35 مليار دولار في ذلك الوقت، وذلك بحسب “ديلي ميل”.