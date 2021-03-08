ظافر العابدين يحسم جدل “عروس بيروت 3”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: حسم البطل الرئيسي للمسلسل اللبناني الشهير “عروس بيروت” الفنان التونسي ظافر العابدين الجدل الدائر حول إنتاج جزء جديد من المسلسل من عدمه، إذ أوضح أن الاتفاق من البداية كان على إنتاج جزأين فقط، وأنهم فوجئوا بهذا الكم من النجاح والمتابعة في جميع الدول العربية.

وقال ظافر العابدين، في مقابلة تلفزيونية، إنه لا يمانع أبداً من المشاركة في بطولة جزء ثالث، ولكن الأمر والقرار يعود لشركة الإنتاج، مشيراً إلى أن تصوير جزء ثالث حالياً أمر صعب بسبب انشغال أبطال العمل بتصوير أعمالهم الدرامية لشهر رمضان المقبل.

وأوضح الممثل التونسي أن سبب عدم مشاركته في دراما شهر رمضان المقبل هو انشغاله ببدء تصوير فيلمه الجديد “غدوة” الذي يتولى تمثيله وإخراجه، مشيراً إلى أنه قرر الابتعاد عن دراما رمضان بإرادته من أجل الفيلم الذي سيستغرق تصويره 5 أسابيع.

وأكد ظافر العابدين أن الإخراج كان حلماً له، خاصة أنه بدأ حياته المهنية مساعد مخرج قبل اقتحام عالم التمثيل، مشدداً على أن الحلم كان يراوده دائماً ولكنه كان ينتظر التوقيت المناسب والقصة الجيدة.

ولفت إلى أنه استوحى فكرة الفيلم من الواقع التونسي والذي يدور حول علاقة أب وابنه يعيشان ظروفاً استثنائية تسهم في حدوث تحولات كبيرة في علاقتهما، مشيراً إلى أن القصة تونسية ولكنها تصلح لكل العالم العربي.