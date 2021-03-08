أحمد العوضي يفجر مفاجاة ويعلن مشاركته في “الاختيار 2”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: رغم مشاركته في الجزء الأول من مسلسل “الاختيار” وانتهاء العمل بإعدامه، إلا أن الفنان أحمد العوضي كشف عن مفاجأة لجمهوره، حيث أعلن مشاركته في الجزء الثاني من المسلسل الذي قدم في جزئه الأول دور الإرهابي “هشام عشماوي”.

ونشر العوضي عبر حسابه على “فيسبوك” صورة مع المخرج بيتر ميمي وكتب: “عشماوي راجع تاني بابا التكفيريين الاختيار 2 الله المستعان”.

يذكر أن بيتر ميمي كان قد انتهى من تصوير مشاهد حادث الواحات ضمن أحداث مسلسل “الاختيار 2″، مستعينًا بالفنان عابد عناني، الذي جسد شخصية عماد عبد الحميد منفذ حادث الواحات في مسلسل “الاختيار”.

وسيقدم بيتر ميمي حادث الواحات بمنظور جديد مستعينًا بشخصيات من الجزء الأول لتنفيذه، خلال مسلسل “الاختيار 2”.

يذكر أن مسلسل “الاختيار 2” من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد وعدد من ضيوف الشرف.

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