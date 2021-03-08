للمرة الأولى حنان ترك تجمع أولادها غير الأشقاء في صورة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: احتفلت الفنانة المعتزلة حنان ترك أمس (الأحد) بيوم ميلادها برفقة أسرتها بالكامل، فعلى الرغم من تعدد زيجاتها واختلاف آباء أولادها، إلا أنها تعيش معهم جميعًا حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر آدم نجل حنان صورة عائلية جمعته بإخوته ووالدته وزوجها، واصفًا إياها بالملاك وبأنها أفضل أم في العالم، وتمنى لها عيد ميلاد سعيد.

يذكر أن حنان بدأت العمل في مجال التمثيل بعدما شاهدها المخرج خيري بشارة أثناء أحد العروض المسرحية، فرشحها للمشاركة في فيلم رغبة متوحشة في عام 1993 ليكون أولى بطولاتها السينمائية، وبعد ذلك نالت أدوار البطولة في العديد من الأفلام منها: “جواز بقرار جمهوري”، “سهر الليالي”، “جاءنا البيان التالي”.

وشاركت أيضا في العديد من المسلسلات التليفزيونية، وأشهرها “نصف ربيع الآخر”، “أوبرا عايدة”، “لن أعيش في جلباب أبي”، وقررت ارتداء الحجاب عام 2006، لكنها واصلت التمثيل بالحجاب وقدمت مسلسلات “أولاد الشوارع”، “هانم بنت باشا”، “نونة المأذونة”.

يشار إلى أن آخر ظهور للفنانة حنان ترك فى التليفزيون هو مسلسل “أخت تريز”، الذي عرض في عام 2012 وكان العمل يناقش العلاقة بين المسلمين والأقباط، وحققت نجاحاً كبيراً من خلال الشخصيتين اللتين ظهرت بهما في أحداث العمل، حيث ظهرت بشخصيتين الأولى فتاة مسيحية واسمها تريز، والأخرى فتاة مسلمة وتدعى “خديجة”، إلى أن تكشف الأحداث أنهما أختان في الأصل.