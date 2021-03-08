ميغان ماركل تتحدث عن حرمان ابنها من لقب أمير وتفكيرها بالانتحار وتكشف جنس جنينها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: في مقابلة كاشفة لكواليس الحياة في القصر الملكي البريطاني، تحدثت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، مع أوبرا وينفري عن حالة اليأس والوحدة الشديدة التي مرت بها في تجربتها مع العائلة المالكة، وكشفت أنها فكرت في الانتحار.

وقالت ميغان: “فقدت الرغبة في الحياة”، مشيرة إلى أنها كثيراً ما كانت تفكر في الانتحار، وكشفت لهاري عن ذلك الشعور، وأخبرته بشأن مخاوفها.

وأوضحت ميغان أنها سعت للحصول على المساعدة النفسية لحالتها وتحدثت مع إحدى الشخصيات البارزة في القصر بهذا الشأن، ولكنه نصحها بإخفاء الأمر حتى لا يضر بصورتها، مشيرة إلى أنها قررت سرد تجربتها لتشجيع الناس على الحصول على المساعدة وعدم الخجل من مشاكل الصحة النفسية.

وكشفت أنها لجأت لقسم الموارد البشرية في القصر، ولكنهم رفضوا مساعدتها لأنها عضو مدفوع الأجر داخل القصر، مما دفعها للجوء إلى إحدى صديقات الأميرة الراحلة ديانا.

وشرحت ميغان أنها لم تكن ترغب في المشاركة بالمناسبات والأحداث العامة، ولكنها كانت تخشى البقاء وحدها مع أفكارها الانتحارية، وأوضحت أنها كانت تبتسم أمام الناس ثم تنهمر في البكاء بعد انتهاء المناسبة.

يذكر أن ميغان كشفت في مقطع تشويقي، أطلق قبل أيام من بث المقابلة، أن مساعدي القصر الملكي منعوها من إجراء مقابلة مع أوبرا وينفري في الأشهر التي سبقت زفافها.

وذلك بعد أن اتصلت أوبرا بميغان قبل أشهر من حفل الزفاف الملكي في قلعة وندسور في مايو عام 2018، لطلب مقابلة، لكن ميغان رفضت بناءً على طلب القصر، وردت بأن “الوقت لم يكن مناسباً”.

كما كشفت ميغان ماركل، خلال اللقاء التاريخي الذي عرض على قناة CBS وتقدمه المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري، أنه كان هناك محادثات تتعلق بلون بشرة طفلها الأول آرتشي خلال فترة الحمل.

وذكرت ميغان أن الأمير هاري أخبرها أنه تم التحدث معه من قِبل أحد أفراد العائلة المالكة حول مدى قتامة بشرة آرتشي، وقالت إنه كان هناك العديد من المخاوف حول لون بشرة الطفل عند ولادته، ورفضت ميغان الكشف عن اسم الشخص الذي تحدث مع زوجها بهذا الشأن حتى لا تضر بسمعته.

وتابعت ميغان تصريحاتها الصادمة خلال اللقاء، حيث ذكرت أن حرمان طفلها من لقب أمير لم يكن قرارها هي والأمير هاري، أو نزولاً على طلبها الشخصي، كما أُشيع، ولكنه صدر بقرار ملكي. وأكدت أن هذا الأمر لم يثر قلقها على الرغم من عدم ذكر أسباب هذا القرار، ولكن ما أثار قلقها هو حرمان طفلها من الحماية الأمنية.

وكانت الملكة اليزابيث قد منحت شارلوت ولويس أبناء الأمير ويليام وكيت ميدلتون، شقيق الأمير هاري، لقب أمراء.

وفي مفاجأة كان الجميع ينتظرها على أحر من الجمر، كشفت ميغان عن جنس جنينها بعد انضمام الأمير هاري للقاء، وكشفت أنها حامل في فتاة.

وكشف الثنائي أيضاً أنهما لا يخططان لتوسيع أسرتهما بعد ذلك، حيث سيكتفيان بطفلين فقط، وكلبين.

وتأتي كل هذه المفاجآت الصادمة، بينما يتعافى الأمير فيليب جد هاري في مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن، بعد نقله إلى هناك من مستشفى سانت بارثولوميو حيث خضع لجراحة في القلب.