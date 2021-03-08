المغربية نورا فتحي تهزم سعد لمجرد في "سباق المليار"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت المغنية والراقصة نورا فتحي، ذات الأصول المغربية والتي تعمل في السينما المغربية بوصول فيديو كليب ”ديلبير- Dilbar" لمليار مشاهدة.

وبذلك حطمت أرقاما قياسية، بتجاوز 21 مليون مشاهدة في أول يوم من عرضه، وكتبت عبر حسابها الشخصي على تطبيق "أنستقرام": اليوم أصبحت أول امرأة عربية أفريقية تصل إلى مليار شخص على موقع يوتيوب (ديلبير) ولم يكن باستطاعتي فعل ذلك دون حبكم ودعمكم، ممتنة للأبد، والمزيد قادم في المستقبل.

تفوقت نورا فتحي بهذا الإنجاز على الفنان المغربي سعد لمجرد الذي كان يطمح لتحقيق لقب أول فنان عربي أفريقي يحقق نسبة مليار مشاهدة من خلال فيديو كليب أغنيته الشهيرة ”أنت معلم“، والتي دشن لها قبل فترة وجيزة "حملة المليار" سعيا وراء اللقب.





يذكر أن أغنية (ديلبير) ظهرت في فيلم “ساتياميفا جاياتي” (Satyameva Jayate) للمخرج ميلاب زافيري عام 2018، والذي لعب دور البطولة فيه جون أبراهام، بينما ألهبت نورا فتحي حماس الجمهور بمهاراتها في الرقص الشرقي، ما يجعل الكليب أول أغنية هندية تحصد مثل هذه الأرقام في الهند.

والأغنية من تأليف تانيشك باجشي وغنتها نيها كاكار وأسيس كور ودفاني بهنوشالي.

وشجع نجاح النسخة العالمية من الأغنية نورا فتحي على اتخاذ خطوة نحو الغناء لأول مرة مع فرقة ”الفناير“، وكانت قد أعادت كتابة كلمات أغنية ”ديلبير“ باللغة العربية واللهجة المغربية.



