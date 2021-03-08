"اسمي مكتوب في السماء بالنجوم"..حكاية اعتماد خورشيد وشرائها معمل أنور وجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تمر المنتجة اعتماد خورشيد، بأزمة صحية دخلت على إثرها احدى المستشفيات، حيث تتلقى العلاج داخل العناية المركزة، وقال نجلها إيهاب لـ"الخليج 365": "أجرينا أشعة مقطعية على الصدر، لكن الحمد لله ظهرت الأشعة سليمة، أي أنها غير مصابة بفيروس كورونا، لكنها تعاني من وجود مياه على الرئة، وأكد الأطباء أنها تعيش بربع الرئة، بسبب تلف الرئتين مع ضعف عضلة القلب".

ونرصد لكم حكاية اعتماد خورشيد مع رؤية لها في المنام وشرائها معمل أنور وجدي، في التقرير التالي:

كشفت اعتماد، عن رؤية لها في المنام، بفيديو متداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قالت فيه: "مرة شفت رؤية ومكنتش اشتريت معمل أنور وجدي وكانت في أواخر الخمسينات، وكنت وقتها بتعلم التحميض والطبع بيتعمل إزاي.. شفت اسمي مكتوب في السماء بالنجوم بجملة (اعتماد خورشيد سنة 1958) .. وفضلت أنادي، يا خورشيد يا خورشيد إنت شايف اسمي مكتوب في السماء.. قالي (شايف، أنا عارف)، وهو مكنش موجود معايا وقتها".

وتابعت: "صحيت من النوم بعدها.. كان خورشيد مسافر سوريا مع جمال عبد الناصر، وأنا مكنش معايا فلوس خالص، وكنت عايزة أشتري المعمل.. كان فيه واحد محامي معجب بيا أوي.. لو قولتله (موت نفسك يموت نفسه).. كلمت خورشيد قولتله عايزة اشتري المعمل ومش معايا فلوس، قالي كلمي الرجداوي".

واستكملت: "اتصلت بالمحامي - الرجداوي.. قولتله (معاك فلوس).. قالي ( عايزة كام)..قولتله (معرفش)..أنا رايحة اشتري المعمل بتاع أنور وجدي ومعنديش فلوس، قالي (أنا جاي بسرعة) وأعطاني 100 جنيه.. وكان فيه واحد يهودي اسمه (ليون) كان موجود في المعمل.. روحنا أنا والرجداوي لمكان المعمل وقابلنا (ليون)، وقالي في حد جوه بيشتري المعمل ومضت العقد، قولتله أدخل قولهم اعتماد خورشيد بره وهتزود السعر، لو سعره 50 جنيه هتديكم 60 جنيه، وحصل".

وأضافت: "بعدها، كلمني (ليون) قالي مبروك عليكي، اللي مضت العقد قطعته ومشيت، لأنهم كانوا عايزين الزيادة ملهمش دعوة باعتماد ولا غيره .. روحت إلى ليلى فوزي وكانت متزوجة من أنور وجدي، وريتها العقد اني اشتريت المعمل، وفضلت ألف على الناس لحد الساعة 3 بالليل عشان أوريهم العقد بتاعي اللي اشتريت بيه".

يذكر أن المنتجة اعتماد خورشيد، نقلت إلى المستشفى منذ 15 يوما، إثر معاناتها من ضيق في التنفس، وذلك بعد فترة وجيزة من عودتها للظهور بالتزامن مع وفاة وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، وإعلانها ونجلها إيهاب عن تلقى العزاء في شقيقه عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد بعد سنوات من رحيله، والحديث عن وجود شبهات تؤكد تعرضه للقتل.