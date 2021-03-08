راغب علامة يعترف: "عملت بوتوكس.. وانضربت بالنار"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان اللبناني راغب علامة عن تجربة خطيرة تعرض لها عام 1998، حيث كاد أن يفقد حياته بسبب علاقة عاطفية.

ظهر راغب علامة في أولى حلقات برنامج "يوم ليك" تقديم الإعلامية سمر يسري على قناة الحياة، وتحدث بشكل عفوي عن جوانب من حياته قائلا: "علاقة عاطفية كادت أن تدمرني وتقضي علي، انضربت بالنار بسبب هذه التجربة، لا أتهم أحدا إلا هذه الدائرة العاطفية الخطيرة".

وأكد راغب علامة أن هذه التجربة جعلته أكثر حذرا في علاقاته بعدها، ودفعته للزواج بسرعة، وتعمد تنبيه ابنيه خالد ولؤي لها.

وأشار المطرب اللبناني إلى انشغاله بالموت قائلا إن "الموت هو الفوبيا التي لازمته طول حياته"، وهو لا يخاف من موته ولكن من موت من يحبهم، لافتا إلى أن الحادث المروع الذي تعرض له ابنه "خالد" كان بسبب غلطة منه، وإسراعه بالسيارة.

وتطرق علامة في حواره للحديث عن حالته الصحية وحرصه على لياقته قائلا: "عملت بوتوكس خفيف جدا.. أنا في مرحلة من حياتي أزعل كتير لو خسرت الشعور بأنني موجود بكامل لياقتي وشبابي حتى لو صرت خمسيني، العمر مش رقم، أحافظ دائما على لياقتي، وأفعل كل شيء بطريقة صحية مثل النوم وتناول الطعام".



