"رايا والتنين الأخير" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد "رايا أند لاست دراجون- رايا والتنين الأخير" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية.

وحقق الفيلم إيرادات بلغت 8.6 مليون دولار، وتراجع فيلم الرسوم المتحركة (توم آند جيري) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 6.6 مليون دولار.

وجاء فيلم المغامرات الجديد (كايوس إز ووكينج) "سريان الفوضى" في المركز الثالث بإيرادات بلغت 3.9 مليون دولار.





والفيلم بطولة توم هولاند وديزي ريدلي ومادس ميكلسن وديميان بيشير ومن إخراج دوج ليمان.

واحتل الفيلم الدرامي (بوجي) المركز الرابع مسجلا 1.2 مليون دولار، والفيلم بطولة تايلور تاكاهاشي وتايلور بيج ومن إخراج إدي هوانغ.



