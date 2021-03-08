شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم الإسباني 'The Girls'يحصل على 3 جوائز بـ Spain's Goya والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الفيلم الإسباني 'The Girls'علي جائزة أفضل فيلم بجوائز Spain's Goya Awards، كما حصلت مخرجة الفيلم بيلار بالوميروعلي جائزة أفضل مخرجة، وأفضل سيناريو، والفيلم تدور أحداثه حول سيليا، فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا، تدرس في مدرسة الدير وتعيش مع والدتها، وهي أرملة تبلغ من العمر 30 عامًا. ومع وصول زميل جديد في الفصل يدفع سيليا إلى اكتشاف عالم جديد، بجوائز أفضل صورة ومخرج جديد وسيناريو أصلي وتصوير سينمائي.

قدم الجوائز النجم الإسباني أنطونيو بانديراس، ومن بين المشاهير الذين أرسلوا رسائل دعم مسجلة مسبقًا للجوائز روبرت دينيرو، وآل باتشينو، وداستن هوفمان، وهيلين ميرين، وتشارليز ثيرون، وإيزابيل أوبير، ومونيكا بيلوتشي، وسلمى حايك، وسيلفستر ستالون، وبينسيو ديل تورو، وإيما طومسون، وريكاردو دارين، لورا ديرن.

وجوائز Spain's Goya Awards،تُمنح بشكل سنوي من قبل الأكاديمية الإسبانية للفنون والعلوم السينمائية، وتقدم للأكثر مهنية في مختلف مجالات القطاع، والجائزة عبارة عن تمثال نصفي من الفضة لفرانثيسكو جويا .