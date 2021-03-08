بن لادن على الشاشات المصرية في شهر رمضان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 08:43 صباحاً - منذ 15 دقيقة

أثار مسلسل “القاهرة كابول”، الذي من المقرر أن يعرض على شاشات التلفزيون المصري في رمضان القادم، ضجة في الأوساط المصرية، لا سيما وأنه يتناول خفايا وكواليس تنظيم القاعدة وزعيمها “أسامة بن لادن”.

كما سيعرض المسلسل ضمن حلقاته مخططات إرهابية كانت تستهدف المنطقة العربية وتحديداً على الأراضي المصرية، أواخر فترة التسعينيات من القرن العشرين، متناولاً أحداث تاريخية هامة.

وبحسب البوستر الإعلاني للمسلسل، فإن الفنان المصري، “طارق لطفي” سيؤدي دور زعيم النتظيم، “أسامة بن لادن” ويشاركه في العمل عدد من الفنانين المصريين بينهم “فتحي عبدالوهاب” و”خالد الصاوي” و”نبيل الحلفاوي” و”حنان مطاوع”.

من جهته، أشار منتج العمل “تامر مرسي” أن المسلسل هو محاولة درامية جديدة لفهم التطرف والتوعية بخطورة الإرهاب وفضحه، مؤكداً أن الدراما المصرية تطور نفسها على المستوى الفني والمحتوى، وتخوض معركة الوعي وتفضح مخططات الإرهاب في مصر والمنطقة.

يشار إلى أن المسلسل من تأليف الكاتب “عبدالرحيم كمال” وإخراج “حسام علي”، وكان من المقرر عرضه في رمضان 2020، وتم التأجيل بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

وكانت الدراما العربية قد انتجت عدة أعمال درمية تناولت البيئة المتطرفة للتنظيم، بينها مسلسل الطريق إلى كابول، والذي لعب فيه الممثل السوري، “عابد فهد” دور البطولة، ما أثار حفيظة التنظيم المتطرف، الذي هدد حينها باستهداف الممثلين المشاركين في العمل.