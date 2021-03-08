ديربي مدريد.. بنزيما يجبر أتلتيكو على التعادل بهدف قاتل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 08:43 صباحاً - منذ 20 دقيقة

أنقذ نجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما موسم الفريق ومدربه الفرنسي، زين الدين زيدان بعد أن حقق هدف التعادل في مرمى أتلتيكو مدريد في الدقيقة 88 من زمن المباراة، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإسباني، لتنتهي المباراة بهدف لكل منهما.

وكان أتلتيكو مدريد قد تقدم من خلال هدف نجمه الأورغواياني، “لويس سواريز” في الدقيقة 15 من الزمن الشوط الأول، والذي شهد تراجعاً ملحوظاً لأداء الفريق الملكي، قبل أن يتحسن أداءه خلال الشوط الثاني ويلعب بنزعة هجومية، بعد تبديلات أجراها المدرب “زيدان”.

يشار إلى أن أتلتيكو احتفظ بصدارة الترتيب مع فرق مباراة مؤجلة، برصيد 59 نقطة، فيما حل نادي برشلونة في المركز الثاني، برصيد 56 نقطة، وريال مدريد ثالثاً برصيد 54 نقطة.

يذكر أن الدوري الإسباني لا زال أمامه 14 جولة من المنتظر أن تشهد تلك المواجهات لقاءات بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى مواجهة برشلونة مع ريال مدريد، حيث تعتبر تلك المبارايات الأكثر حسماً في مستقبل الليغا.

وخاض ريال مدريد مباراته ضد أتلتيكو وسط غيابات كبيرة، كان أبرزها، نجم الفريق “إيدين هازارد” و”قائد الفريق، “سيرجيو راموس”، فيما شهدت المبارات عودة كلاً من “كريم بنزيمة” صاحب هدف التعادل والمهاجم البرزيلي، “رودريغو”.