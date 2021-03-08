سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 8 مارس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع سعر الدولار، مقابل الجنيه السوداني، خلال التعاملات المبكرة للسوق غير الرسمية في السودان اليوم الإثنين.

وبلغ متوسط سعر الدولار في السودان، في تعاملات هذه السوق 378 جنيها مقابل 380 في تعاملات الأحد.

واستقر سعر الدولار الأمريكي على شاشات تداول بنك السودان المركزي، عند 378.25 جنيه للشراء، و380.14 جنيه للبيع.

وأثارت خطوة خفض قيمة العملة السودانية الشهر الماضي، التي طال انتظارها لمعالجة أزمة اقتصادية مزمنة، ارتباكا بادئ الأمر في أوساط البنوك والمتعاملين والعملاء.

قفز التضخم السنوي في السودان إلى أعلى مستوى خلال عقود، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلد الذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة.

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للإحصاء أن المعدل السنوي للتضخم في السودان قفز إلى 304% في يناير/ كانون الثاني من 269% في ديسمبر/ كانون الأول.

واستحدث السودان كذلك إجراءات لجذب التحويلات، التي قدرتها الأمم المتحدة بنحو 2.9 مليار دولار في 2018، والاستثمارات من السودانيين المقيمين في الخارج.

وفي غضون ذلك، سيطلق البنك المركزي نظاما لعطاءات العملة الصعبة مع البنوك المحلية لتعزيز المعروض الدولاري، حسبما ذكر المحافظ زين العابدين.



وتبلغ احتياطيات السودان 234 مليون دولار، وفقا لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو ما يكفي واردات 0.4 شهر للبلد شديد الاعتماد على أموال المانحين.

سعر اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي في السوق السودانية غير الرسمية ليبلغ 456 جنيها.

وعلى شاشات بنك السودان المركزي، سجل 450.87 جنيه للشراء، و452.15 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق الموازية "السوداء"، عند 523 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني لدى البنوك 523.42 جنيه للشراء، و526.06 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى السوق "السوداء" عند 100 جنيه وفي البنوك بلغ مستوى 100.90 جنيه للشراء، و101.40 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية في السودان 102 جنيه،وفي تعاملات البنوك 102.99 جنيه للشراء، و103.50 جنيه للبيع.

وتستضيف باريس، مؤتمرا للمانحين والاستثمار في مايو/أيار المقبل، ويتوقع الدبلوماسيون أن يعقبه اجتماع لنادي باريس، ودائنين آخرين من أجل البدء في إسقاط 65% من ديون السودان المقدرة بنحو 58 مليار دولار على مدى 3 سنوات.