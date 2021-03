شكرا لقرائتكم خبر عن فريق Metallica يتبرع بـ75000 دولار لمساعدة ضحايا عواصف تكساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمالا لسلسلة الأعمال الخيرية والمجتمعية التى أشتهر بها فريق Metallica ، قرر الفريق الشهير أن يتبرع بمبلغ ضخم لمساعدة ضحايا العواصف الشتوية التى اجتاحت تكساس الشهر الماضى، وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها " ان ام أى ".

قرر فريق Metallica الشهير التبرع بمبلغ (75000 دولار أمريكي) لمساعدة ضحايا العواصف الشتوية التى اجتاحت تكساس.

وجاء هذا التبرع من خلال منظمتهم غير الربحية " All In My Hands " حيث تعهد فريق Metallica بتقديم الأموال لحملة Feeding America's Feeding Texas ، والتى تعمل على مساعدة المتضررين.



Metallica

بحسب التقارير التى تم نشرها بصحيفة واشنطن بوست " Washington Post " ، أن عواصف الشهر الماضى تسببت فى ترك 4 ملايين من سكان تكساس بدون كهرباء ، و 15 مليون بدون مياه صالحة للشرب أو جارية ، وما لا يقل عن 30 قتيلاً.

أكد فريق Metallica فى بيان عبر موقع All In My Hands: "كانت العاصفة الشتوية التى ضربت تكساس الشهر الماضى أبعد من أى شيء يمكن أن يتخيله سكان الولاية للاستعداد له .. ومع انخفاض درجات الحرارة وصولا درجة التجمد وانقطاع التيار الكهربائى على نطاق واسع ، عانت العائلات.. فى حين ارتفعت درجات الحرارة وعادت الكهرباء فى العديد من المناطق ، لا يزال هناك عدد كبير من السكان مازالوا يعيشوا فى الصراع" .

كجزء من التزامنا بمكافحة انعدام الأمن الغذائى ، تبرعت شركة All In My Hand بمبلغ 75000 دولار لـ Feeding America لتوزيعها على بنوك الطعام فى تكساس ".