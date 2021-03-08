"جدع اللي هيطلع حي"..محمد عادل إمام يشوق الجمهور لـ"النمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شوق الفنان محمد عادل إمام، جمهوره لمسلسله الجديد "النمر" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر "إمام" صورة من كواليس التصوير عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "رجالة النمر .. جدع اللي هيطلع حي.. رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله .. توكلنا على الله".

وظهر في الصورة كل من محمد عادل إمام، محمود حافظ، أحمد عبد الله محمود، محمد مهران، خالد أنور، مؤمن نور .

مسلسل "النمر" بطولة محمد عادل إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، أحمد عبدالله محمود، بيومي فؤاد وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.