صور| منة عرفة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة منة عرفة صورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

خطفت منة الأنظار لها، إذ ظهرت بشكل جديد ومختلف، بمكياج جذاب.

شاركت منة عرفة مؤخرًا، في مسلسل "إسعاف يونس"، الذي يعرض على منصة Watch It من بطولة محمد أنور و الفنانة سارة سلامة وهناء الشوربجي ومحمد علي رزق وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة وأحمد فهمي وعبير صبري ومحمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر وصلاح عبد الله ومحمود البزاوي وكريم محمود عبد العزيز خلال الحلقات القادمة، والعمل من إخراج معتز التوني