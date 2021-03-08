هنا يسري فنانة مصرية شابة تعد بالكثير

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القاهرة: لفتت المغنية المصرية الشابة هنا يسري الأنظار عندما طرحت في شهر يونيو الماضي "Mashup" جمع بين أغنية "إبن الجيران" لمغني المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش و أغنية DANCE MONKEY، مما أثار استياء شاكوش الذي عمل على حذفها من موقع Youtube ورفض محاولات التواصل معه لحل الموضوع، لكنها نجحت لاحقاً في حل الإشكال وأعادت نشر الأغنية عبر قناتها الوليدة على اليوتيوب.

وفي شهر ديسمبر الماضي طرحت أغنية بعنوان "منتاش بعيد" مهداة لوالدها الممثل الراحل "إبراهيم يسري".

وفي منتصف شهر فبراير الماضي نشرت Mashup مميز جمع بين أغنيتي "A Million Years" لأديل و "بعدك على بالي" لفيروز .





وكشفت أن هذا ال Mashup يمثل محاولتها الأولى في الغناء حيث سبق طرحها لـ Cover "بنت الجيران" الذي أثارت به الجدل.

ووضحت أن السبب في تأخر إصداره بسبب بعض الأعطال التقنية، بالإضافة لفيروس كورونا، كما أن تصوير الأغنية يعتبر شتويًا لذلك فضلت تأجيل طرحها من عام 2020 للعام الحالي.

"هنا يسري" فنانة شابة تعد بالكثير، فبالإضافة الى الإداء المتمكن، تتميز بخامة صوتية دافئة، وشخصية فنية خاصة بها لا تشبه أحداً على الساحة المصرية، بجانب كاريزما تؤهها لأن تكون نجمة قادمة بقوة.