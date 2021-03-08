فن ومشاهير

"هو نفس الشوق" جديد أنغام المصور من البومها الجديد

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك
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"الخليج 365" من بيروت: طرحت المغنية المصرية أنغام أغنيتها المصورة الجديد وتحمل عنوان "هو نفس الشوق" عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، وهي من كلمات أسامة مصطفى، ألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد العشي.

وختمت أنغام الحملة الإعلانية التي إستمرت لأيام عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي بإعلانها عن طرح الأغنية المصورة كاملة من خلال تغريدة على تويتر.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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