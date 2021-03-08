"هو نفس الشوق" جديد أنغام المصور من البومها الجديد

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"الخليج 365" من بيروت: طرحت المغنية المصرية أنغام أغنيتها المصورة الجديد وتحمل عنوان "هو نفس الشوق" عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، وهي من كلمات أسامة مصطفى، ألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد العشي.

وختمت أنغام الحملة الإعلانية التي إستمرت لأيام عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي بإعلانها عن طرح الأغنية المصورة كاملة من خلال تغريدة على تويتر.