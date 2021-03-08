شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية شادويك بوسمان يحصل علي جائزة أفضل ممثل بعد وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم Promising Young Woman على جائزة أفضل فيلم بجوائز International Awards، في حين حصلت المخرجة كلوي تشاو علي جائزة أفضل مخرجة عن فيلم Nomadland، كما حصل النجم الراحل شادويك بوسمان علي جائزة أفضل ممثل،عن فيلم Ma Rainey's Black Bottom ، وذهبت جائزة أفضل ممثلة لـ كاري موليجان عن فيلم Promising Young Woman.

وحصول شادويك بوسمان علي جائزة أفضل ممثل تعتبر الجائزة الثانة بعد وفاته اغسطس الماضي، حيث حصل مؤخرا علي جولدن جلوب أفضل ممثل.

وفيلم Promising Young Woman من بطولة كاري موليجان، حسبما ذكر موقع variety، لعمل من إنتاج Focus Features، وتدور أحداث فيلم "Promising Young Woman"حول امرأة شابة تعاني من صدمة بسبب حدث مأساوي من ماضيها، تشرع في البحث عن الانتقام من أولئك الذين يعترضون طريقها.

وصدر فيلم المخرجة إمرالد فينل، الحائزة على جائزتي إيمي عن مسلسلها Killing Eve، ببعض الدول حول العالم بعد أن تم عرضه هذا الصيف في بعض الدول الأوربية، كما سيتاح عرض الفيلم رقميا، فـ Focus Features مملوك لشركة Universal ، والتي وقعت مؤخرًا اتفاقية مع سلسلة AMC اكبر دور عرض في أمريكا تنص علي إمكانية عرض الفيلم بسينمات وبعد 17 يوم من يمكن عرضه علي منصات إلكترونية.