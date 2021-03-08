محمد الفلاح - تزامنا مع عيد ميلادها.. حنان ترك تظهر لأول مرة مع أبنائها الخمس

الإثنين 8 مارس 2021

اعتاد الجمهور على ظهور الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك، على الظهور بين حين وآخر لاسيما وأنها ومنذ اعتزالها التمثيل قبل 9 سنوات وهي مبتعدة أيضا عن السوشال ميديا.



وتفاجأ الجمهور اليوم الأحد بصورة تنشر للمرة الأولى وتجمع حنان ترك بابنائها الخمس من ازواجها المختلفين وذلك تزامنا مع عيد ميلادها الـ46، الذي تحتفل به كل عام في السابع من مارس.

ونشر الصورة ابنها يوسف خطاب، من زوجها الثالث خالد خطاب وذلك عبر حسابه في موقع ”فيسبوك“ حيث جمعته الصورة بوالدته وباقي أسرته، ليهنئها بعيد ميلادها.

وعلق يوسف نجل حنان ترك قائلا: ”كل سنة وأنتي طيبة يا أمي، بحبك“ ويبدو أن الصورة من مقر إقامتها رفقة أسرتها بالولايات المتحدة الأمريكية حيث يعيشون جميعا مع زوجها الحالي محمود مالك.

والفنانة حنان ترك امتد مشوارها الفني لمدة 33 عامًا، بدأته في سن الرابعة من خلال فيلم ”ناس تجنن“ عام 1980، وأنهته بمكالمة هاتفية لبرنامج ”أنا والعسل“ مع الإعلامي نيشان عام 2012 حيث كان آخر أعمالها مسلسل ”الأخت تريز“.