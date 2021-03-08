يسرا مدبولي: قريبًا أقوى فيلم رعب مصري على شاكلة "هوليوود" 

محمد الفلاح - يسرا مدبولي: قريبا أقوى فيلم رعب مصري على شاكلة هوليوود

الإثنين 8 مارس 2021

أكدت يسرا مدبولي خبيرة التجميل والخدع السينمائية، امتلاك مصر مواهب في مجال الخدع السينمائية قادرة على تقديم أفلام رعب تنافس السينما العالمية هوليوود.



واستغربت مدبولي فى تصريحاتها من عدم انتاج أية أفلام رعب قوية في السينما المصرية وخاصة الوقت الحالي، بعد امتلاك مصر العديد من خبراء التجميل المتخصصين في مجال الخدع السينمائية القادرين على تشكيل شخصية مرعبة تضاهي التي ظهرت في هوليوود وحققت نجاحا رهيبا كالعروسة انابيلا التي أصبحت أسطورة للرعب في العالم.

وكشفت يسرا مدبولي على أنها تعمل حاليا على شخصية مرعبة مختلفة جدا عن الشخصيات التي ظهرت في هوليوود، طلبها منها كاتب كبير - رفضت ذكر اسمه- لكتابة سيناريو رعب مناسب لها تمهيدا لإنتاج اقوى فيلم رعب مصري، يضاهي ما يعرض في السينمات العالمية، وسوف تتولي هي بنفسها كل الخدع السينمائية المرعبة في هذا الفيلم.