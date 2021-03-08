شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد برنس السينما عادل أدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عادل أدهم، حيث إنه من مواليد 8 مارس 1928، ولد فى الإسكندرية وحاول أن يتجه إلى التمثيل في بداية حياته، لكنه تراجع، بعد أن قال له الفنان أنور وجدي إنه لا يصلح للمهنة، اقتنع "عادل أدهم" بنصيحة "وجدي" وقرر أن يترك التمثيل وأن يتجه إلى الرقص مع "علي رضا"، ومن ثم قرر الابتعاد عن السينما والاتجاه إلى العمل الخاص، وظل يعمل خلال سنوات حياته الأولى في تجارة القطن، حتى صدرت قرارات التأميم في الخمسينيات.

ثم قرر أن يعود لتجربة التمثيل مرة أخرى بعد تعرفه على المخرج أحمد ضياء في عام 1964 والذي قدمه من خلال (هل أنا مجنونة؟)، ومنذ ذلك الوقت، شارك عادل دهم في بطولة العديد من الأفلام، ومن أهمها: "ثرثرة فوق النيل، أخطر رجل في العالم، السمان والخريف، طائر الليل الحزين، الشيطان يعظ، المجهول، حافية على جسر الذهب"، "الحب وحده لا يكفي"، "الشيطان يعظ"، "السيد قشطة"، "بستان الدم"، "جحيم تحت الماء"، و"سواق الهانم"، "ثرثره فوق النيل"، وكانت آخر أفلامه علاقات مشبوهة عام 1996، وتوفي في 9 فبراير 1996 بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد عن عمر يناهز 67 عامًا.