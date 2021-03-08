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صور| ريهام أيمن تحتفل بعيد ميلاد نجلها "رمزي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن بعيد ميلاد نجلها الخامس "رمزي".

ونشرت "ريهام" صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد، لابني الحلو، الشخص الذي جعلني أم لأول مرة، أنت قوي ، لطيف، ذكي، حساس ومحب للغاية وأنت أفضل الأخ الأكبر، تجعلنا فخورين كل يوم، لا أصدق حقًا أنك تبلغ من العمر 5 سنوات بالفعل، نحن نحبك رمزي ".

وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013

ريهام أيمن ونجلها 2نجل ريهام أيمنريهام أيمن ونجلها

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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