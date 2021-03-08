صور| ريهام أيمن تحتفل بعيد ميلاد نجلها "رمزي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن بعيد ميلاد نجلها الخامس "رمزي".

ونشرت "ريهام" صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد، لابني الحلو، الشخص الذي جعلني أم لأول مرة، أنت قوي ، لطيف، ذكي، حساس ومحب للغاية وأنت أفضل الأخ الأكبر، تجعلنا فخورين كل يوم، لا أصدق حقًا أنك تبلغ من العمر 5 سنوات بالفعل، نحن نحبك رمزي ".

وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013