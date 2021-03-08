محمد الفلاح - يشبه بن لادن.. بوستر مسلسل القاهرة كابول لطارق لطفي يثير جدلا واسعا

الإثنين 8 مارس 2021

أثار طرح البوستر الدعائي لمسلسل ”القاهرة كابول“ ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية.



ويؤدي دور البطولة في المسلسل الفنان المصري طارق لطفي، وينافس به في ماراثون دراما رمضان المقبل 2021.

وتشكلت حالة من الجدل بسبب المظهر الذي ظهر به طارق لطفي، حيث تصدر المشهد وحوله عدد من نجوم الفن المشاركين في العمل، إذ قام بإطلاق لحيته وارتدى ملابس تشبه ملابس تنظيم القاعدة.

ورفع طارق لطفي إصبع ”السبابة“ وارتدى ”عمامة بيضاء“ يشتهر بها قادة تنظيم القاعدة، فبدا قريب الشبه تمامًا من زعيم التنظيم أسامة بن لادن، وسط تساؤلات عن الشخصية التي يجسدها في العمل، وتتكتم الشركة المنتجة على تفاصيل العمل.

وأبدى عدد من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي دهشتهم من ظهور طارق لطفي بهذا الشكل، لا سيما أن ما تم الكشف عنه هو أن العمل سيعتمد على 3 شخصيات رئيسة هي: فتحي عبد الوهاب ويجسد شخصية إعلامي، وخالد الصاوي ويجسد شخصية ضابط أمن وطني، أما طارق لطفي فيجسد شخصية متشدد.

وقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إن اختيار طارق لطفي لتجسيد تلك الشخصية جاء مناسبًا للغاية، بينما اعترض البعض على كثير من هذه النوعية من المسلسلات خلال السنوات الماضية.

ومسلسل ”القاهرة كابول“ بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، حسني شتا، كريم سرور وغيرهم، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي.