شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى: اتحسدت في أول الجواز.. وبشرى: خاتم الخطوبة اتكسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم خالد الصاوى أثناء استضافته مع الفنانة بشرى ببرنامج "سهرانين"، الذى يقدمه النجم أمير كرارة ويذاع على قناة on، أنه لم يكن يركز مع الحسد، قائلا، في أول الجواز لقيت تيشيرت جديد فيها كده قطع شبه العين والحسد مذكور بس مكنتش شايفه لأن فى الأول مكنتش بركز لكن دلوقتى بقيت بركز، ومراتى وشها حلو عليا، بس جالنا كده وقت نسافر أى بلد يحصل مصيبة حريق زلزال، معرفش ايه اللى بيحصل وقتها".

وتابعت بشرى، أنها تعرضت أيضا للحسد وبعد خطوبتها في مهرجان الجونة خاتم الخطوبة اتكسر، وعن أكثر حاجة افتقدتها في كورونا، قالت" السفر بس برضه حبيت قعدة البيت وأقعد مع أولادى".

ومن جانبه قال خالد الصاوى، هنخلص على كورونا وهتعدى، وإحنا شعب عندنا فسيخ يعنى هتخلص كورونا من البلد".