شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: أسعد لحظة فى حياتى عندما وصلت منزلى بعد انفجار لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان راغب علامة أثناء استضافته فى برنامج "يوم ليك" الذى تقدمه الإعلامية سمر يسرى ويذاع على قناة الحياة، أن يوم انفجار بيروت ولحظة وصوله لمنزله كانت أسعد لحظات حياته على المستوى الشخصى؛ لأن كان من المفترض أن خالد انه فى المنزل وكان قلقا جدا عليه وقبل وصوله المنزل بدقائق كلمه إبنه وطمئنه أنه كان فى إحدى المطاعم وعند وصوله المنزل وجده دمر هذا ماجعله سعيد ان إبنه لم يكن فيه .

وأكد الفنان راغب علامة أن لبنان تعانى وتمرض لكنها لا تموت وستشفى بأيدي أبنائها، وقال الفنان راغب علامة أنه قد صرح بإعتزال الغناء إذا لم تساعده لياقته وصوته على الغناء، وأضاف أنه دائما يأكل أكل صحى والعمر بالنسبه له ماهو إلا رقم، والمرة الوحيدة الذى ذهب فيها لدكتور نفسانى أو ماشبه عندما أطلق عليه النار فى الأردن وأعطاه الطبيب الكثير من الأدوية، وفى اليوم الثالث قرر أن يرمى كل الأدوية، وتعامل مع هذه الفترة بالمواجهة، حيث تعد هذه الفترة من أصعب الفترات التى مرت عليه فى حياته؛ لأنها غيرت مفاهيم كثيرة لديه.

وكشف الفنان راغب علامة عن أكثر المواقف المؤلمة التى حدثت له، حيث قال: كنت أسكن أنا وعائلتى على خط تماس، وقالوا لنا إن العماره التى نمكث فيها سوف يتم تفجيرها فخرجنا على الفور منها، ففوجئنا بأن سيارة ضربتها قذيفة فاضطررنا للممشى وفى طريقنا وجدت صديقى الذى كنت ألعب معه فى الشارع ملقى على الأرض هو ووالده قد فارقا الحياة، ولم أستطع أن أقف لأنظر إليهم؛ لأننا كنا مهددين بأن نُقذف فى أى لحظة .

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النور.