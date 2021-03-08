شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل تكشف صورا مر عليها عام فى حياة نيكولاس كيدج وزوجته على "حنطور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال خبر زواج نيكولاس كيدج للمرة الخامسة يتصدر عناوين الصحف والمواقع الأجنبية، حيث تطرق موقع الديلى ميل إلى علاقة الثنائى وكيف كان يعيشا بصورة رومانسية طوال الفترة الأخيرة، قبل خطوبتهما فى أغسطس من العام الماضى، حيث كشف تقرير الديلى ميل عن شكل العلاقة قبل عام بالتحديد فى شهر مارس فى عام 2020.

ونشر أكثر من صورة للثنائى معا أثناء ركوبهما عربة يجرها الخيول، وأكد الموقع أن الصور تظهر كم الرومانسية بين الثنائى، حيث التُقطت الصور في شهر مارس من العام الماضى.



نيكولاس كيدج مع زوجته

وكانت تفاصيل حفل زفاف نجم هوليوود الشهير نيكولاس كيدج قد شغلت الملايين من محبيه وعشاقه حول العالم، وذلك بعد ساعات من تصدر النجم الشهير المواقع العالمية بخبر زواجه الخامس، حيث تزوج ريكو شيباتا ذات الـ(26 عامًا) بعد أن أعلن خطبتهما شهر أغسطس الماضى.



نيكولاس كيدج مع زوجته الخامسة

وظهر نيكولاس كيدج وزوجته بالصور الأولى لحفل زفافه أمس، والتى كشف عنها موقع "tmz" خلال قيامهما بمراسم الزواج فى Wynn Hotel بلاس فيجاس، وقد ظهر النجم الشهير مرتديًا بدلة سوداء من تصميم واحد من أهم دور الأزياء العالمية وهو "Tom Ford"، فى حين حافظت زوجته على التقاليد اليابانية فارتديت "كيمونو" handmade من ثلاثة ألوان، هى: الأبيض والأسود والأحمر.



نيكولاس كيدج

وتعد هذه الزيجة هى الخامسة لنجم هوليوود الشهير نيكولاس كيدج، ويسعى الزوجان لتكون علاقتهما هادئة مستقرة تعمها الرومانسية، وقد أشارت التقارير المتداولة أن حفل زواج نيكولاس كيدج من ريكو شيباتا أقيم فى سرية تامة بلاس فيجاس خلال شهر فبراير الماضى، إلا أن المواقع الشهيرة كشفت عنه أمس، ولم يعلم البعض أن أليس كيم زوجة نيكولاس كيدج وابنهما كال كانوا ضمن حضور حفل الزفاف.