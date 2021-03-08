شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى: معنديش وقت أنى أطبخ.. وخالد الصاوى: بحب الأكل و الوقفة فى المطبخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل النجم خالد الصاوى، مسرح برنامج "سهرانين" في الجزء الثانى من الحلقة، المذاع على قناة on، بالرقص والغناء مع النجم أمير كرارة والنجمة بشرى بأغنية "على رمش عيونها" لوديع الصافى.

وقال خالد الصاوى، أنا بسهر في البيت كتير، وبحب أنا ومراتى نروح مكان معين ونسمع موسيقى، وبحب البحر والنيل وبختلف أنا ومراتى عشان بحب أقعد فى أماكن اللى فيها بحر، لكن هى مبتحبش كده لأن بيجيلها دوار بحر، وبحب لما اتجمع مع صحابى تقعد نتكلم، وبحب أوى وصلة الأفلام في البيت والأكل، وجيبت موسوعة الأكل ودخلت المطبخ، وكنت بكلم أمى أخد منها الوصفات، ومرة الله يرحمه الفنان خالد صالح قالى إيه موضوع الأكل جديد عليك وبقى ويدخل عليا يلاقينى بطبخ".

وتابعت الفنانة بشرى، أثناء استضافتها فى نفس اللقاء: معنديش وقت أطبخ بس لما بحط حاجة في دماغى بعملها وماما بريموا في الأكل، و كل ستات العيلة كلها بيعرفوا يطبخوا.