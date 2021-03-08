شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: فيروز هى الدواء الوحيد لى فى كل حالاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان راغب علامة، أحب فيروز فهى الدواء الوحيد لى فى كل حالاتى، ولم أعمل مع الرحبانية لأننى كنت صغير وأتذكر أنه قد عرض على دور صغير فى مسرحية لهم ولكنى اعتذرت لصغر الدور وفضلت عمل الحفلات.

وكشف الفنان راغب علامة، أثناء استضافته فى برنامج "يوم ليك" والذى تقدمه الإعلامية سمر يسرى، والمذاع على قناة الحياة، عن أكثر المواقف المؤلمة التى حدثت له، حيث قال كنت أسكن أنا وعائلتى فى أحد العقارات وفوجئنا أن السيارة ضربتها قذيفة، فاضطررنا أن نمشى، وفى طريقنا وجدت صديقى الذى كنت ألعب معه فى الشارع ملقى على الارض هو ووالده قد فارقا الحياة .

وعلق الفنان راغب علامة على حادث إبنه قائلا، كانت الحادثة درس له فثقته الزائدة هى سبب الحادث وعندما أبلغونى بالحادث أخذت سيارتى على الفور لمكان الحادث واتصل بى خالد وطمئنى وقال لى أنه لم يحدث له شيء ولكن السيارة دمرت وعندما وصلت له كانت لحظة مؤثره جدا، وولادى الإثنين يشبهونى فخالد يشبهنى فى التلقائية والعفوية ولؤى يشبهنى فى التركيز والتخطيط.

وقال الفنان راغب علامة، أنا ضد خلط الدين بالسياسة، فرجل الدين مهمته تعليم المبادئ والأخلاق، فالدين أخلاق، وإذا رجل الدين أصبح سياسيا سيلتزم بمبادئ البلد، ونجد أنه عندما يتحدث الإعلام عن رجل فاسد يتحدث رجل الدين التابع له ليدافع عنه، فأنا من مؤيدى الإنسان البسيط الذى يعمل بكد وتعب، وبالمناسبة لبنان قبل الحرب اللعينة، كانت جميلة، وكانت بين المسلمين والمسيحيين محبة كبيرة، وعندما دخلت الطائفية والمذهبية خربت لبنان.

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النور.