شكرا لقرائتكم خبر عن برادلى كوبر وإيرينا شايك فى مهمة مشتركة بنيويورك من أجل ابنتهما "ليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت الصداقة تجمع بين النجم العالمى برادلى كوبر وصديقته السابقة ووالدة ابنته النجمة إيرينا شايك، إضافة إلى أن يتعاون الثنائى فى تربية ابنتهما كتربية مشتركة.

سجلت عدسات المصورين عدة صور لبرادلى كوبر وإيرينا شايك خلال قيامها ببعض المهام فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا وذلك مع ابنتهما "ليا" البالغة من العمر الثلاث سنوات.



برادلي كوبر

اشارت التقارير التى نشرتها عدد من المواقع الفنية وأبرزها "ديلى ميل" أن الممثل البالغ من العمر (46 عاما) وعارضة الأزياء البالغة من العمر (35 عاما) توجهوا بصحبة صغيرتهما إلى المدرسة فى مانهاتن.



ايرينا شايك

ظهرت إيرينا شايك بإطلالة كلاسيكية مذهلة اعتمدت على اللون الأسود حيث اختارت شايك أن ترتدى البنطلون والجاكت والحذاء من الجلد الأسود، فى حين اختارت حقيبتها من مجموعة تصميمات دار أزياء "BY FAR" ووصل سعرها الى 473 جنيها إسترلينيا.



ايرينا شايك

ولم يتجاهل برادلى كوبر وإيرينا شايك ارتداء القناع الواقى من أجل تجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا " covid-19" الذى يهدد العالم والذى وقع ضحيته عدد كبير من نجوم العالم .