شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة يوسف شعبان تكشف عن قصة حب والديها وسبب تسميتها بـ"سايناي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت سايناى، ابنة الفنان الراحل يوسف شعبان ضيفة في برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدى، المذاع على قناة أون، وكشفت عن سبب تسميتها بهذا الاسم، قائلة: والدى كان عاوز اسم وطني مصري أصيل، وأنا مصرية وبحب بلدي جدا.

وأضافت سايناي يوسف شعبان، الابنة الكبرى للفنان الراحل يوسف شعبان وحفيدة الأميرة فوزية: سبب تسميتي بهذا الاسم يعود لوطنية والدي لتزامن ميلادي مع حرب أكتوبر المجيدة في العاشر من أكتوبر عام 1973.

وتابعت: كان أبويا عاوز اسم مصري أصيل لي عشان أصولي من العائلة المالكة، وأنا شخصيا مصرية جدا، وبحب بلدي جدا، واختار نطق "سايناي" عشان العائلة ممتدة في بلاد كثيرة عشان يكون "إنترناشونال" وحتى تكون سهلة النطق، ومشكلتي في مصر إن اسمي ينطق خطأ، عشان كده بسهل عليهم الأمر وأقول لهم قولوا "سيناء".

وحول بداية قصة التعارف بين يوسف شعبان ووالدتها نادية قالت: كانت صدفة في احتفال في الجامعة الأمريكية، وكانت هي في سنة أولى من دراستها بالجامعة ونشأت قصة حب، وماما كانت حلوة جدا وبابا كان بيحب الحاجات الحلوة، ووالدتى بطبعها كانت خجولة، فبادر والدي بالكلام ومبادلتها المشاعر وفاجأها بطلب الزواج فقالت له، أفكر.. فأجاب تفكري ايه تتجوزني من غير كلام، وحدث الزواج.

واستكملت سايناى، تزوجا في عام 1971 وواجها في قصة حبهما وزواجهما في البداية رفضا من عائلة والدتي عشان التكافؤ في الحياة، والدى راح اتقدم لجدي إسماعيل باشا شيرين، آخر وزير حربية في عهد الملك فاروق، وكان جدي برضه من العائلة المالكة كون أمه أميرة من أميرات أسرة محمد على.

وتابعت، والدى اتقدم لجدى في الإسكندرية ولكنه رفضه وقال له، مش هينفع عشان فرق السن كان كبير بين والدى ووالدتى، وكمان كان وقتها بقى فنان مشهور، وكون عمله كفنان خاصة أنه تزوج قبلها الفنانة ليلى طاهر، لكن والدى ووالدتى أصرا على إتمام زواجهما ولما سألتها مرة حبيتيه ليه قالت، كان حلو وكلامه حلو جدا؛ لأنها كانت طيبة أوي وصغيرة وقت تقدمه للزواج منها.