شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: والدى كان من عشاق عبد الوهاب وغنيت له "كل ده كان ليه" قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان راغب علامة، أنا ضد خلط الدين بالسياسة، فرجل الدين مهمته تعليم المبادئ والأخلاق، فالدين أخلاق، وإذا رجل الدين أصبح سياسيا سيلتزم بمبادئ البلد، ونجد أنه عندما يتحدث الإعلام عن رجل فاسد يتحدث رجل الدين التابع له ليدافع عنه، فأنا من مؤيدي الإنسان البسيط الذى يعمل بكد وتعب، وبالمناسبة لبنان قبل الحرب اللعينة كانت جميلة، وكانت بين المسلمين والمسيحيين محبة كبيرة، وعندما دخلت الطائفية والمذهبية خربت لبنان.

وأضاف الفنان راغب علامة، أثناء استضافته فى برنامج "يوم ليك" والذى تقدمه الإعلامية سمر يسرى ويذاع على قناة الحياة: والدى كان من عشاق عبد الوهاب، وكانت هناك أغان يحب أن يسمعها له، وقبل وفاته أحضرت العود وغنيت له أغنية "كل ده كان ليه"، ومن أكثر المغنين غير العرب الذين أحبهم "سيلين ديون" وأنا لا أغنى إلا عربى، وأكثر الأغانى التى أحبها "يا نبع المحبة" لماجدة الرومى، فهى مرتبطة فى ذهنى بوقت الحرب.

وقال الفنان راغب علامة، أُصبت بكورونا وتعافيت، وقد قال لى أحد أصدقائي الأطباء الذي يعيش فى أمريكا إن الكورونا ستأتى لكل الناس، وأنا أرى أن الكورونا مؤامرة وهو سلاح جرثومى نزل على الكرة الأرضية وليس من صنع الله، وهذه المؤامرة من قوة اقتصادية كبيرة لا تملك قلبا، ونحن كثيرا كنا نسمع ونرى عن الحروب الجرثومية فى الأفلام والمسلسلات، والمكسب من وراء تلك الحروب هو السيطرة الاقتصادية، وبالفعل منذ ظهور كورونا وحتى الآن بدأت الموازين تنقلب.